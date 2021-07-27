八點檔女神陳珮騏演過不少膾炙人口戲劇，精湛演技有目共睹，受到不少網友喜愛，平常會透過社群和粉絲互動的她，近日PO文替髮型師友人宣傳產品，不過太過性感打扮，瞬間吸引網友關注。

陳珮騏穿著深U背心自拍，豐滿雙球呼之欲出，深邃事業線也跟著見客，讓網友都被電暈，有網友直呼「姐，衣服穿多一點啦」，陳珮騏打趣回覆「煮飯好熱啊！」還有另一名網友直呼「好辣」，陳珮騏則回「我不吃辣喔」，親民回覆粉絲，讓大票網友笑歪。

而之前她把頭髮剪短，她也表示「覺得這才是我最適合的長度！至於十幾年沒再剪過的Boy cut…才是我最真實、最帥的本色。」只見她剪了及肩短髮，年紀看起來減齡不少，就像大學生一樣。

陳珮騏近來在八點檔《天之驕女》中有不俗演出，受到不少觀眾喜愛，而她之前自曝成功預約到AZ疫苗，並透露「雖然我最想打高端，再來才是AZ」，但為了全民覆蓋率，有排到就先打。

但有網友酸她「那就繼續等高端呀」，她也高EQ回應：「我認為配合CDC建議，趕快大家快點都打疫苗，一起在最短時間內提升防禦力，健全解封能力，就是愛台灣，個人期待的那些GGYY就先免了。」