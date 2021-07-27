台灣「舉重女神」郭婞淳27日台灣時間下午2點50分在舉重女子59公斤級出賽，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤3創奧運紀錄奪金，完成「金滿貫」也是台灣在本屆東京奧運首金。對此，國民黨立委蔣萬安表示，郭婞淳不但以抓舉103公斤打破奧運紀錄，也為中華隊寫下連五屆奧運都有金牌入手的傲人成績，舉重女神果然勢如破竹。

上屆淚灑里約的郭婞淳，經過這段時間的努力訓練，已成為世界第一的世界級名將，生涯已經拿過亞錦賽、亞運、世錦賽、世大運等重大賽事金牌的她，就獨缺一面奧運金牌就能完成舉重生涯「金滿貫」。

據悉，郭婞淳拿手的挺舉項目，開把她設定130公斤也是所有選手最重，後來改成125公斤。壓軸出賽的郭婞淳第1次試舉125公斤成功，確定奧運金牌入袋後繼續挑戰個人紀錄，第2把133公斤成功舉起，第3把她挑戰破世界紀錄的141公斤雖沒能成功，但仍替台灣奪下1面金牌，也是本屆東奧第1金。

國民黨立委蔣萬安。(圖/取自蔣萬安臉書)

對於郭婞淳奪金，蔣萬安今(27日)在臉書PO文表示，中華隊首面金牌進帳，恭喜郭婞淳憑著堅信不移的「婞念」霸氣奪金，不但以抓舉103公斤打破奧運紀錄，也為中華隊寫下連五屆奧運都有金牌入手的傲人成績，舉重女神果然勢如破竹！