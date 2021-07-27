隨著國內疫情趨緩，高雄熱門景點「駁二藝術特區」店家恢復正常營業，餐廳也陸續開放內用。駁二為力挺園區進駐餐廳與品牌藝術特區，將於7月31日至9月15日推出「駁二應援」優惠活動，希望在兼具防疫的同時，也能帶動藝文活動及產業。

高市副市長史哲表示，要有後疫的生存振興，才有疫後的復甦如常，但由於疫情嚴重衝擊文化產業，在市長陳其邁振興文化藝術產業的指示下，駁二藝術特區作為高雄重要的藝文場館。

史哲提到，因應防疫措施逐步放寬，在此刻適時推出「駁二應援」優惠活動，振興園區內餐廳與文創品牌，也為民眾一解疫情以來積累的鬱悶。他特地戴上笑臉口罩與高市文化局長王文翠視察園區餐飲環境，以協助推動駁二餐廳內用，盼民眾帶著放鬆心情，在做好防疫措施的空間內安心用餐。

駁二園區餐飲店家也將積極有效的處理相關防疫規範，包含實聯制、入場量測體溫、用餐座位設置隔板、調整桌距保持社交距離，以及設計個人菜單等。

至於「駁二應援」優惠活動，園區店家單筆消費滿1000元現折100元再送50元駁二餐廳抵用券，駁二餐廳單筆消費滿500元現折50元再送50元駁二店家抵用券，期待協助各品牌重新回歸市場。