郭婞淳登世界舉重女王寶座 總重236公斤破奧運紀錄

「舉重女神」郭婞淳總今（27日）在東京奧運女子舉重59公斤級比賽，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤，三創奧運紀錄，為台灣摘下本屆奧運首面金牌，也完成舉重生涯「金滿貫紀錄」，依我國國光獎金辦法，可獲得奧運金牌獎金2000萬元，但網友覺得不夠，有人立即狂推應該在她的台東家鄉設「婞淳路」、「支持中正路改婞淳路」，如此才能紀念這歷史性的一刻。

網友在PTT發文台東是否設「婞淳路」紀念她東奧奪金。（圖／翻攝自PTT）

郭婞淳奪金不久，立即有網友在PTT以她的家鄉「台東是不是要有婞淳路」為題發文，文中寫道「亞洲鐵人陽傳廣1960在羅馬奧運拿到十項全能銀牌，陽傳廣的故鄉（台東）因此有了「傳廣路」；我們剛剛熱騰騰的東京奧運金牌兼紀錄保持人兼五金得主郭婞淳，一樣是台東的子民，是不是應該也設一條「婞淳路」來紀念這歷史性的一刻呢？

貼文一出，吸引廣大鄉民熱議與回應「支持把中正路改成婞淳路」、「婞淳路 未來海陸結訓要抓舉超過107公斤?」、「順利走完婞淳路 代表恭喜倖存」、「全台中正路改為婞淳路 中山路改為淑浄路」、「郭婞淳館」。

不過有人認為郭婞淳為人低調，不見得願意「他連捐錢都不想用自己名字了，她是屬於比較低調型的」、「郭婞淳會問：你有問過我的意見嗎？」、「美國有很多運動選手有他們的路，還是要看個人意願吧」。