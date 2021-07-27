郭婞淳東奧挺舉沒舉起141公斤，挑戰世界紀錄失敗，沒能在奪金之後錦上添花（季志翔攝）

「舉重女神」郭婞淳今天勇奪奧運金牌，完成自己選手生涯「金滿貫」，金牌確定到手後，她挺舉挑戰141公斤世界紀錄失敗，成了她奪金的唯一遺憾。郭婞淳賽後說：「沒能在拿到奧運金牌的當下破世界紀錄，可能叫我再拚一次（奧運）吧！」，正式宣告將再戰下屆巴黎奧運，問鼎連霸、挑戰自我。

郭婞淳今在奧運女子舉重59公斤級比賽，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤，技壓各國好手，並以改寫三項奧運紀錄，神勇奪金。這場比賽中，郭婞淳先是穩紮穩打守住金牌後，接著開始挑戰自己締造世界紀錄，雖然最後挑戰挺舉141公斤失敗，但賽後受訪時直接宣布，希望3年後再戰巴黎奧運。

「挺舉第一把順利舉起、確定金牌到手後，當下只想著141這個數字，可惜沒有順利舉起，因為很想要以更好的成績畫下句點。」郭婞淳接著補充說：「 沒能在拿到奧運金牌當下破世界紀錄，可能叫我再拚一次（奧運）吧！因為我到現在還是一直覺得141公斤沒舉起來不行」。