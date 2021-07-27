由於出口與投資雙雙表現疲弱，韓國第二季經濟擴張力道大幅減緩、第二季國內生產毛額（GDP）僅比前一季微增0.7％；不過受惠比較基期較低影響，年增幅則達5.9％，創下10年最大紀錄。然而鑑於近期疫情再度復燃，已讓韓國下半年成長前景蒙上不明陰影。

韓國央行周二（27日）公布數據顯示，第二季GDP季增0.7％，比第一季的季增1.7％大幅放緩，但與市場預期相符。若與上年同期相比，第二季GDP則增長5.9%，雖然締造2010年第四季以來最大增幅，但絕大部分要歸因去年同期比較基期較低，加上全球經濟活動持續重啟，帶動進出口雙雙增長。先前市場預期第二季GDP年增幅為6.1％。

數據細項顯示，第二季韓國出口雖然年增22.4％，不過與上季相比卻減少2％。韓國央行對此提出解釋，表示雖然出口價格有所增加，但由於汽車晶片短缺，導致產能受到衝擊。

至於推升第二季成長的主要引擎為民間消費和政府支出，分別較前一季增長3.5％及3.9％。

展望下半年，由於疫情反撲，迫使韓國政府再度祭出限制措施來抑制病毒擴散，經濟學家認為，這恐令韓國第三季經濟成長再度放緩。為避免疫情再度讓韓國經濟受到重創，韓國財長洪南基周二在臉書推文預告，政府將在近期公布相關振興措施，其中目的之一在於刺激民間持續消費。

不過凱投宏觀經濟學家荷姆斯（Alex Holmes）指出，鑒於韓國第二季經濟成長不如預期，加上迄今政府抗疫措施未見明顯效果，他們已把韓國今年經濟成長估值從先前的5％下修到4.3％，儘管如此，該機構依然不改他們認為韓國央行最快將在8月底開始升息的預測。

隨著經濟成長與通膨雙雙上升，外界先前多預測韓國央行很可能是第一個將基準利率從疫情時代低點調升的亞洲國家央行。