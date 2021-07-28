奪金後的場下鏡頭，郭婞淳被教練林敬能從後環抱，看著鏡頭擺出超萌姿勢與表情。（截自YouTube畫面）

郭婞淳奪金看鏡頭擺超萌姿勢

台灣舉重女神郭婞淳，27日在東京奧運舉重女子59公斤級項目，不負眾望摘下中華隊本屆首面金牌，全台沸騰。郭婞淳確定奪金後被教練擁抱甚至抬起來時，表情似乎怪怪的，引發討論，郭婞淳特地發文澄清，表示自己與教練相處模式就是「很好笑」，當下是想鬧他才故意做出搞怪。而電視沒播出的漏網鏡頭，場下郭婞淳被教練從背後擁抱，開心到看著鏡頭擺出超萌姿勢。

郭婞淳確定奪金後，教練林敬能給她一個大擁抱，甚至將她扛起雙腳離地，瞬間郭婞淳臉上出現看似不悅又掙扎的表情，引爆熱議。對此，郭婞淳很快就發文澄清，「這十一年來，我跟教練的相處模式一直都很好笑，從一開始很怕教練罵人的小孩子到現在會反過來一直鬧他跟他玩～」。「我當下反應也是想鬧他所以出現搞怪的表情（而且他也是第一次把我扛起來），畢竟知道我們相處模式的人，都會了解這些舉動反而會讓我們師徒關係更和諧，也這樣開心相處這麼多年～」。

此外，在賽後記者訪談中，郭婞淳也透露被教練擁抱扛起的瞬間，心想「（教練）還想要有畫面」、「當下有點就是想搧他」。

有網友在PTT分享奪金後的場邊鏡頭，郭婞淳被教練林敬能從後擁抱，開心到對著鏡頭擺出雙手胸前交叉的超萌姿勢，彷彿化身美少女戰士，完全能感受到師徒間的好感情與奪金喜悅。

眾多鄉民也紛紛回應：「她被搖時候鬼臉，放下就狂笑，一看就知道感情超好，真的為教練感到不捨」、「所以這些滿嘴教練噁心的人去向教練道歉了沒?」、「即使澄清了，一堆人還是只相信自己看到的，覺得郭是敢怒不敢言，還有人拿無聲的電影來類比，有夠扯。」、「自己誤會亂嗆怪人不要讓他誤會。這跟平常自己最討厭的檢討被害者有甚麼差別」。