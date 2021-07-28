新北市爭取中央30億元補助建設淡北道路，政院要求交通部重新評估，仍認為淡北道路是最佳方案。新北市議員蔡錦賢28日在議會總質詢直言，土地徵收完成、環評兩次都過了，中央持續卡新北，不如新北全部自己編預算自己來；新北市長侯友宜回應，很同意議員說法，但中央要求新北再與北市民代溝通，先前因警戒三級無法開說明會，新北會再召開說明會說清楚，辦完這些事，該新北承擔就會承擔。

蔡錦賢說，淡北道路預計斥資64億元，新北爭取中央30億補助，交通部早就評估認為淡北道路是最佳方案，卻遲遲不給新北補助。

蔡錦賢說，淡水居民早上5時就要出門，晚上回家8、9時才能到家，這條路真的刻不容緩，乾脆新北自己做，不要靠中央。

侯友宜表示，淡北道路是他心中認為對淡水開發最重要的道路，這條路一定要開發，沒有其他方案，當時淡北道路因為環評被延宕很多時間，經過多次評估，都認為是最可行的道路。

侯友宜說，行政院說內部要再評估一次，交通部再次評估也是這條路，最方便、經濟效益最好，交通部評估沒有問題， 政院希望與台北地方民意代表多多溝通。

侯友宜說，台北市民意代表有不一樣聲音，他可以體會，台北市在環評過程就非常清楚表示這條路是要做的，且對北市衝擊影響沒有如外面所說，更能夠紓解台北跟新北之間的交通問題。

侯友宜說，議員建議很好，因為中央也要補助北市9億，所以雙北必須要合作，先前因為警戒三級無法召開，之後雙北會一起開說明會，給地方民意代表說清楚，這條道路的必要性。

侯友宜說，辦完這些事，該新北承擔絕對會承擔，所以先跟台北努力溝通，新北尊重交通部，取得大家共識，後面能夠解決完滿。