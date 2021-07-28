提供能夠賦能客戶與彼此建立更深的連結，並共同完成更多工作的解決方案，是 Zoom 的重要核心。在本月的更新中，Zoom 推出全新功能，包含會議調查選項、更豐富的會議反應與表情符號、優化的 Zoom Chat 管理功能以及Zoom Chat 加密保護，幫助用戶與觀眾、客戶和同事建立更好的聯繫。

一、會後調查功能

為了讓會議主辦方能夠更了解與會者是否有從會議中獲益良多，Zoom新增了會後調查功能。透過多選、單選和問答題等多重格式選項，會議主持人可以快速的收集與會者的回饋和感受，此功能與 Zoom 網路研討會中所提供的解決方案相同。

二、更豐富的會議表情符號與強勢回歸的咖啡杯

為了讓與會者有更多機會在會議中，以不打擾大家的情況下表達自己的想法，Zoom在會議中的聊天室中新增了豐富的表情符號。此外，經由客戶回饋表示，他們想念一個能夠在線上會議期間簡潔表明他們暫時離開會議的方法，因此最受粉絲喜愛的咖啡杯已強勢回歸！

Zoom在本月的更新中推出多樣全新功能，包含更豐富的會議表情符號，來增加互動性。（Zoom提供／黃慧雯台北傳真）

三、一站式 Zoom Chat 搜尋功能

為了幫助用戶更有條理的管理工作、並輕鬆查詢資訊，Zoom針對搜尋功能進行了重要的更新。透過全新的整合搜尋功能，用戶不再需要手動搜尋資訊，並能夠快速的在 Zoom Chat 中找到聯絡人、聊天室、頻道、與檔案等資訊。

四、影片播放

為了使用戶分享資訊的方式更有效率們在 Zoom Chat 中新增了內建影片播放的功能，讓用戶不需要下載檔案或開啟新視窗也能夠觀看影片。

五、更方便的管理 Zoom Chat 聊天室

為了更輕鬆地掌握各式各樣的聊天對話並排列其優先順序，優化了 Zoom Chat 的用戶體驗，使其更有條理。在本次的更新中，用戶可以立即切換至任何標記他們的訊息、標籤訊息、共享文件以及好友請求。我們也新增了圖示，以幫助用戶輕鬆識別一對一談話、群組聊天室以及頻道。

六、用戶加密可見性

具進階聊天加密功能的組織現在可以開放用戶查看誰有權限獲取他們的資訊。