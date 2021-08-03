歐盟反壟斷機關在對臉書收購美國客戶服務新創Kustomer一案進行審查之時表示，臉書的收購交易可能會損及市場競爭，增加其在線上廣告的市場影響力。

目前歐美兩地的監管機關都擔心，大型科技公司對小型新創的收購，將壓制新生的競爭對手出現；另外也擔心。由於併購交易的金額較低，通常不會引起競爭審查。

臉書在去年11月宣布收購Kustomer，企圖擴大旗下即時通訊WhatsApp的規模。

歐盟一位高層指出，該交易可能導致臉書能阻止競爭對手進入WhatsApp、Messenger或Instagram領域，這些都是客戶關係管理(CRM)軟體的重要領域。

Kustomer向企業銷售CRM軟體，讓企業客戶能夠透過電話、email、簡訊、WhatsApp、Instagram和其他管道更好地與消費者進行溝通。

歐盟監管單位表示，擔心臉書能利用Kustomer的客戶資料，更有效地瞄準線上顯示廣告服務，比其他競爭對手更具優勢。

臉書表示，將繼續與歐盟執委會合作，充分配合審查工作。

英國反競爭機關CMA在七月也對此案進行調查。