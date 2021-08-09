挺五倍券限期使用「比現金好」 蘇貞昌：一定有刺激效果

近來行政院準備推行的「5倍券」引發正反討論聲浪，行政院長蘇貞昌昨(8日)表示，之所以比現金好，是因為限期使用，現金就不可能限期使用，甚至會被存起來。有媒體人昨在其臉書專頁《文翔政論》分析，「5倍券或許讓你苦哈哈的日子終於能吃頓好料的，但回頭房租、貸款學費還是要繳，問題是有些人已經沒收入了，這壓力還是無法處理，到時候只是讓更多人去殺價賣5倍券換現金，這是政府期望的嗎？」

蘇貞昌昨視察因大雨沖刷，造成邊坡土石鬆動的高鐵苗栗路段，被問及5倍券一事時，他回應，「發行3倍券或5倍券之所以比現金好，是因為限期使用，現金就不可能限期使用，甚至會被存起來，而3倍券或5倍券好處就是很多商家甚至地方政府加碼，為了幫忙中低收入戶，也特別把一千元撥入帳戶，也減輕弱勢朋友負擔，去年台灣2300萬人當中，每100人就有超過98個人領取3倍券，而且如期用完，所以我們才想利用發3倍券、5倍券，來讓這次受到衝擊的內需型產業，最容易使用的餐飲、夜市、零售、百貨等通路，一定會有刺激效果」。

《文翔政論》認為，3倍券的背景跟5倍券的背景根本是截然不同的，3倍券當時疫情影響相對現在來說小，當時還可以熱熱鬧鬧推廣消費，但現在可不同，最大的不同是「很多店已經消失了」，幾個月的三級警戒下來，很多本來就在苦撐的店，已經應聲倒地，若說用券是為了刺激消費，增加市場活絡，那已經倒掉的店要怎麼受惠？也就是當民眾領到這5倍券時，能去的店類型已經不如以往多了。

另外，《文翔政論》指出，目前很多人面臨到的是店被迫收起來、公司被迫放無薪假、有人被資遣失業、大學生待業找不到工作，太多人這幾個月內不是收入大幅減少就是根本沒收入，更別忘了除了民生消費購物外，每個人每個月最大開銷仍是房租、電費、貸款、學費等等，5倍券是肯定不能拿來支付的，奢侈性開銷可以省、三餐可以省，但是固定不動的房租、貸款跟學雜費，要怎麼省？

因此，《文翔政論》說，「到頭來，普發現金還是最簡單的方式，時空環境不同了，為何還要堅持發券？」