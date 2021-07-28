知名李姓登山教練遭指控有「綠帽癖」（主動讓配偶或伴侶出軌），邀請一名男子與小自己10多歲的女友發生關係，卻偷偷裝設針孔拍下性愛畫面，就連小王與妻子作客時的激情纏綿也通通錄。小王發現遭偷拍，教練拿出40萬元和解並簽下1000萬保證書絕不外流影片，事後小王發現仍有照片外流，憤而提告。

據ETtoday新聞雲報導，自稱小王的男子表示，2019年與李姓教練成為好友，甚至以兄弟相稱，對方還將三重住家鑰匙給他，可自由進出。

後來李男主動向他表示，女友小自己10多歲追求者眾，讓他相當沒有安全感，希望小王「幫忙」玩「NTR（綠帽癖）」。之後小王喝下李男提供的減肥茶，疑似有催情作用，因而與李男女友發生關係。後來小王與妻子去李男家作客，再度喝下減肥茶，兩人在李男房內進行「連結」。

事後小王在李男電腦中發現自己的性愛畫面，才驚知遭偷拍，教練保證會刪影片，前後拿出40萬元賠償，更簽下1000萬保證書，絕不外流。但李男之後又從朋友手中發現自己的偷拍照，憤而提告妨害秘密，並請求支付1000萬，老婆也對教練女友提告侵害配偶權。