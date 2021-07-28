近日傳出上百位政治人物的LINE紀錄遭駭客入侵。民進黨立院黨團幹事長劉世芳今日於線上記者會回應，將要求NCC嚴查，也不排除是外國間諜所為。

劉世芳表示，LINE是台灣常用的通訊軟體，若發生被駭客入侵的情況，不僅影響秘密通訊、個人隱私，而且這麼多政要的資訊被盜取，背後可能有政治目的。

劉世芳指出，名單為何洩漏，NCC跟法務部要嚴查，而且NCC主導5大電信，這已經不僅是資安問題，還是國安問題，也不排除是對岸間諜所為。