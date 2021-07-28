上百政要LINE紀錄遭駭客入侵！劉世芳：將要求NCC嚴查 12:082021/07/28 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委劉世芳 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日傳出上百位政治人物的LINE紀錄遭駭客入侵。民進黨立院黨團幹事長劉世芳今日於線上記者會回應，將要求NCC嚴查，也不排除是外國間諜所為。 劉世芳表示，LINE是台灣常用的通訊軟體，若發生被駭客入侵的情況，不僅影響秘密通訊、個人隱私，而且這麼多政要的資訊被盜取，背後可能有政治目的。 劉世芳指出，名單為何洩漏，NCC跟法務部要嚴查，而且NCC主導5大電信，這已經不僅是資安問題，還是國安問題，也不排除是對岸間諜所為。 傳府院百名政要LINE遭駭！高虹安：台灣是很多國家情蒐目標 企業規劃導入5G專網 資安業者：留意2大破口 #劉世芳 #NCC #LINE #駭客入侵 #嚴查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷克贈台3萬劑疫苗 民進黨立院黨團：善的循環 11:352021/07/27 政治 為郭婞淳加油！賴清德揪全民齊打氣：完成金牌拼圖 12:532021/07/27 政治 綠委拋出振興5倍券想法 民進黨立院黨團：尊重 11:392021/07/27 政治 SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展擴大規模 線上論壇9月起跑 15:542021/07/27 科技 夫手機大鵰照辯網路圖 人妻驚見「打手槍片」揪出姦情 08:562021/07/27 社會 藍營要求執政黨提高運動發展經費 劉世芳：蔡政府經費比馬政府多2.5倍 11:422021/07/28 政治 東奧》湯智鈞射箭男團奪銀 母校老師：國中發豪語進軍奧運 17:382021/07/26 體育 稱隔離檢疫有潛在國家暴力 彭文正拒返國出庭總統論文案 10:472021/07/28 社會 上百名府院與軍方高層政要LINE疑似遭駭 國安會介入調查 10:552021/07/28 科技 不服NCC否准TBC上層股權交易案 呂芳銘：立即提行政訴訟 15:102021/07/27 財經 第三次世界大戰將在網路爆發 CNN披露台灣如何厲兵秣馬 11:352021/07/28 國際 政治熱門新聞 看完陳時中最新民調 黃暐瀚爆綠營內幕 - 政治 蔡英文挺高端完成意願登記後 網友反應曝光 - 政治 看到蔡英文民調吳子嘉脫口這句 郭正亮嘆：2％太小 - 政治 六都首長防疫民調出爐 這大咖竟最後一名 - 政治 高端疫苗開放預約後 郭正亮脫口一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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