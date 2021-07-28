嘉義縣議員何子凡質詢縣長翁章梁，方莞靈體育養程過程，嘉義縣做了什麼？批政治人物蹭選手熱度，讓人看了很反感。（呂妍庭翻攝）

來自台南市，阿里山鄉鄒族舉重選手方莞靈奪東奧第4名，今28日嘉義縣議員何子凡質詢縣長翁章梁，方莞靈體育養程過程，嘉義縣做了什麼？批政治人物蹭選手熱度，讓人看了很反感，像在割稻尾，翁章梁強調是分享喜悅、快樂，鄒族議員武清山感謝各界關心、肯定姪女方莞靈，也希望大家能重視體育發展，不要只是錦上添花。

何子凡先問翁章梁了不了解方莞靈生長求學情形，認為方莞靈在奧運嶄露頭角，翁章梁才知道她，且近日上自總統、行政院長、下到縣長都在貼臉書祝賀選手，但政府過去為這些選手做了什麼？過去對選手不重視，得獎了就去沾光、蹭選手熱度，指大家點讚是為選手，不是因為政治人物。

何子凡說，台灣說是棒球王國，但小孩子出去比賽，要四處募款，顯見政府對他們的照顧是不夠，認為翁章梁應站在縣長高度，趁這個機會，好好盤整縣內運動團隊、選手的資源，好好扶植他們，等他們真的發光發熱，再蹭熱度都不遲。

翁章梁強調「這是分享喜悅、快樂」，指他貼文是為讓大家知道方莞靈是鄒族人，「不需這麼嚴肅看待」，且他當縣長後對選手比賽和住宿費有擴大補助，至於台灣體育政策是從中央落實到地方，都可以檢討，經過經濟艙、商務艙事件後，民眾的關注和討論對政府刺激很大，相信未來政府投入的經費只會更多，不會更少，「我有信心」。

武清山感謝大家關心姪女方莞靈東奧參賽，方得到獲第4名，族人非常欣慰，與有榮焉，指翁章梁也有關心莞靈的狀況，希望未來政府能對在地選手多照顧，不要在國際上得到好成績才錦上添花。

林于玲說，嘉義縣也有一些很棒的運動員，像是比賽成績優秀的射箭選手，縣府應多重視，包括給適當場所做練習。林緗亭肯定翁章梁比起過去縣長，對體育更加重視，期許日後縣府可視財政狀況，持續優化選手的培育。