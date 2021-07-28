珍貴天然礦物彩沙裝進小玻璃瓶中，作為世界宗教博物館的迎賓禮物。（世界宗教博物館提供）

配合疫情降至二級警戒，世界宗教博物館7月27日重新開館，今（28）日適逢觀音成道日，邀請在台藏僧義喜桑珠在和平交流廳舉行「觀音沙壇城解界儀式」，祈願疫情緩和，民眾健康，地球平安；29日起贈送「護身金剛彩沙」，分享祝福給每日到館的前10位民眾。

「沙壇城」是藏傳佛教唐卡藝術的一部分，繪製前先祈請諸佛菩薩，誦經持咒，以天然礦物原料磨成的彩沙，使用方形、圓形等幾何圖形及許多古老獨特的神聖符號，再依循佛經比例，有秩序、規則排列成立體沙畫，製作過程清淨、嚴謹，彰顯修行者對生命及時空的戒慎崇敬，深具宗教意涵，也展現佛教文化的精髓與藝術之美。

世界宗教博物館展示蒐藏組主任卓靜美說，沙壇城建造不易，卻容易毀壞，被稱為「消失的藝術」，正是虛幻無常的法理。新冠肺炎疫情肆虐全球，愈發有世事無常的感慨，因應台灣疫情微解封，世界宗教博物館重新開館，特地邀請在台藏僧遵循傳統，將沙壇城解界，圓滿整個儀式。

「觀音沙壇城解界儀式」由僧人念經持咒，在梵唄、法器聲中，以金剛杵畫分沙壇城，分解結構，掃除壇城；混合後的金剛彩沙，多數回歸自然，象徵將這份祝福釋放到各地之意，另保留部份珍貴的天然礦物彩沙，裝進小玻璃瓶中，做為世界宗教博物館的迎賓禮物。

宗博館表示，即日起至8月13日，每日入館前10名民眾都可獲得1瓶護身金剛沙；8月14、15日歡慶「神隊友巴士」特展開展，將限量贈送由「月老姻緣紅線」串連的2小瓶護身金剛沙。