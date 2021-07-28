國內疫情趨緩，防疫警戒等級也將降為第二級，而過去這段時間，各縣市長防疫民調也陸續出爐，據媒體25日公布高雄市政府最新民調結果顯示，有高達88.6％的高雄民眾對市府整體防疫工作感到滿意，在藍營支持者方面，也有65%表示肯定。對此，高雄市長陳其邁回應，這是大家一起努力的結果，他謝謝所有醫護人員的付出。

據《上報》25日報導，該報委託「山水民意調查公司」針對高雄市各項防疫措施調查，結果顯示有高達88.6%的高雄市民對於陳其邁及市府團隊的防疫工作感到滿意。在各年齡層支持度方面，在39歲以下年輕族群、60歲至69歲的長者，滿意度皆逾9成。此外，在國民黨支持者調查中，也有多達65%的人肯定高市府防疫表現。

對此民調，陳其邁25日在防疫記者會回應指出，這是大家一起努力的結果，每一個市民都是防疫尖兵。陳其邁謝謝所有醫護人員的付出。除了落實防疫工作，現階段最重要的是要把疫苗打好打滿。在防疫的過程中，不僅是市府團隊認真努力，最重要是市民的配合，他也感謝市民，持續鼓勵市府團隊。

這份民調也引起PTT論壇討論，紛紛留言「高雄人的選擇讚啦」、「有點信了」、「很棒，自己選出來的要自己支持啊」、「真的厲害」。