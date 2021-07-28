星展銀行28日舉辦2021年第三季經濟展望線上記者會，由星展集團資深經濟學家馬鐵英分享星展集團對2021年第三季經濟前景看法。星展集團此次維持對台灣2021全年經濟成長率5％的預測，並認為在經歷第二季疫情陰霾之後，景氣將於第三季走出谷底，GDP季增率由負轉正，顯著反彈。

不過，由於本土疫情在5月中旬爆發，台灣民間消費於2021年第二季出現大幅萎縮，衰退率達10%，馬鐵英指出，今年下半年民間消費的復甦可能不會一帆風順，預估台灣民間消費到2022年中旬，才會完全恢復至疫情之前的水準，此項疫弱也會影響到央行疫情以來的「偏向寬鬆」之貨幣政策，難以調整，需自2022年底方討論調整利率的可能，由於各界多估測美國聯準會約2023年初作出升息動作，台灣和美國的利率調整時間點將有所不同。

對於2021年台灣GDP年增的走向，馬鐵英認為，可能呈現放緩，將從第二季的6％左右，下降至第三、第四季3％的平均水準。整體來看，台灣下半年經濟成長動能將繼續由出口與製造業帶動，民間消費與服務業的復甦相對緩慢，總體經濟可能繼續呈現「外熱內冷」的局面。

疫苗覆蓋率已成為各國對抗新冠疫情的重大工具，馬鐵英指出，台灣官方和民間分頭訂購的疫苗累計約4000萬劑，問題出在實際到貨量不到1000萬劑，導致於台灣疫苗覆蓋率相對不足，因此秋冬季節仍存在疫情反覆風險，政府對社交距離的管制也可能隨機調整，降著疫情警戒降級，第三季應可看到報復性消費和反彈，但不表示一切都可以回到正常水平。在變種病毒不斷演化下，要達到群體免疫，疫苗覆蓋率需要達到80％，才算全體免疫，台灣目前是不符合的。