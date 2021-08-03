歐陽龍與傅娟育有3千金妮妮、娜娜與娣娣，如今3人都繼承爸媽衣缽，陸續進演藝圈發展，三姊妹身材都相當修長，但臉蛋各有特色，如今是兩岸最知名的星二代姊妹花，其中，二女兒歐陽娜娜近年將事業重心完全轉移到了大陸，耕耘有成，是姊妹中知名度最高的，而總被稱讚才貌兼備的她，最近意外被拍到與楊冪撞衫，兩相對比之下，發現殘忍事實。

歐陽娜娜以精緻美貌與少女特質聞名，她原本在音樂上有相當好的發展，13歲考上知名的美國柯蒂斯音樂學院，但她選擇休學後轉型當藝人，發展了5年闖出知名度，18歲時才入學美國波士頓伯克利音樂學院，本來兼顧事業與學業，在美國、大陸兩邊跑，但因去年疫情的關係，讓她得以長時間留在大陸，不但有更多機會接代言、上節目，也更高頻率被粉絲拍到私下出行的照片。

歐陽娜娜的機場穿搭，與楊冪撞衫。(取材自微博)

近來常被評論忽胖忽瘦差異大的歐陽娜娜，近日現身機場，被拍到穿了低調一身灰，上身是Brandy Melville印花圖案短版小背心，外罩針織外套，底下搭配黑色寬鬆棉褲，身上背著愛馬仕小包，手上提了銀色LV筒狀包，頗有想營造潮流的感覺。

楊冪與歐陽娜娜穿了同一件上衣，效果卻好太多。(翻攝自微博)

而這套低調奢華的服裝，被眼尖網友發現似曾相識，原來幾天前大明星楊冪才穿過，同樣一件小背心，楊冪搭配淺灰色寬鬆棉褲，外罩Celine黑色西裝外套，不但盡顯腿長與螞蟻腰，上圍也讓女性網友大呼豔羨慕，不辜負「大冪冪」封號，兩相比較之下認為歐陽娜娜根本慘輸，「這系列私拍根本是在黑娜娜吧」、「這背心真不適合削肩的人」。