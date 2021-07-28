隨著疫情穩定，民眾也開始走出戶外，為維護交通安全與社區安寧，八德警方針轄內改裝噪音車輛，持續強勢執法；27日晚間20時許在長興路、長興一路口及興仁夜市附近易有改裝車出沒路段設置稽查點，期間攔查取締13件改裝噪音車輛。

為確保民眾生活安寧及交通安全，並針對民眾時常反應改裝車輛發出惱人噪音，妨礙安寧擾人清夢等問題，八德警方在轄內重要路段及改裝車輛易聚集的熱點，不定期、機動設置稽查點規畫攔檢勤務，今年至27日通報近1400多輛違規改裝噪音車召回檢驗、裁罰，以防制深夜噪音車輛擾民，還給民眾安寧的環境。

八德分局分局長陳百祿表示，未來將持續執行改裝車輛稽查取締工作，不定期於各主要路口設置攔檢點，並機動調整攔查地點，以期有效遏止改裝車輛歪風；也呼籲民眾切勿任意改裝排氣管，製造噪音損人不利己，還給民眾安靜良好的生活品質及安心的用路環境。