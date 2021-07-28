奪下跳水金牌的張家齊5歲時就曾與大陸「跳水皇后」郭晶晶合影。（翻攝微博）

大陸跳水女子代表、17歲的張家齊在27日女子雙人10公尺跳水比賽中，和搭檔陳芋汐一舉奪下金牌、圓夢奧運。這時一張張家齊5歲時與大陸「跳水皇后」郭晶晶的當年合影也登上微博熱搜，讓大陸網友驚呼：「這就是傳承」。

而搭檔陳芋汐的夢想是成為「第二個吳敏霞」，在與張家齊共同奪金後，吳敏霞也到了陳芋汐家中祝賀。陳芋汐得知後非常開心，稱自己受吳敏霞的影響很大，「霞姐的引導和鼓勵才讓我走到今天」。

根據中新網報導，實際上這樣的「傳承」也不少。同樣在27日東京奧運會10公尺氣手槍混合團體金牌戰，大陸選手姜冉馨、龐偉奪得冠軍之後，「00後」小將姜冉馨也稱奧運會的四朝元老龐偉是偶像，而龐偉則表示自己的偶像是恩師、大陸傳奇槍手王義夫。

同時本屆奧運會上，大陸游泳代表王簡嘉禾也達成了自己的「小目標」，與偶像在全世界面前擁抱。在女子1500公尺自由式決賽過後，她的偶像、美國名將萊德基也主動來到王簡嘉禾面前握手擁抱、兩人相互致意。