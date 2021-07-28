蔡政府執政滿5年，部分政策讓基層民眾不滿，「宅神」朱學恒27日問前民進黨立委郭正亮，「討厭民進黨共識，還能組織再起嗎？」，郭正亮說，2018年國民黨地方選舉選得很好，但現在「監督的國民黨太弱，沒有像樣的領導人」，卻也不代表民眾對民進黨處理疫情是滿意的，尤其是疫苗的部分。此外，朱也問郭「民進黨現在有戰力能扭轉執政失利的現況嗎？」，郭說，只是運氣好。讓朱學恒大感驚訝。

前民進黨立委郭正亮、宅神 朱學恒。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

郭正亮27日上朱學恒臉書直播，談及民進黨政府執政問題和藍綠現況，朱學恒問郭正亮，2022或2024「討厭民進黨這個共識，還組織得起來嗎？」，郭正亮說，2018年國民黨地方選舉選得很好，當時還有韓流旋風，之後就沒有國民黨人能突破了，當時的人設是成功的。但到2020大選，因為國際大環境影響，還有韓本人言論一些問題，所以才會造成國民黨敗選。

前民進黨立委郭正亮、朱學恒。(影/朱學恒的阿宅萬事通事務所)

朱學恒再問，那民進黨現在有戰力能扭轉執政失利的現況嗎？郭正亮說，只是運氣好，他解釋，第一，現在是因為疫情緩解，第二，之後1500萬劑BNT疫苗也會陸續進來，第三，國民黨現在沒有像樣的領導人，是因為在野的國民黨太弱，但不代表往後的疫情，民進黨處理方式會讓大家滿意，疫苗短缺危機雖然解除，但比如疫苗預約排不到，國產疫苗EUA提早推出等問題，屆時可能會讓在野黨抓到一些糾紛。