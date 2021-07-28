東京奧運體操今（28日）進行男子個人全能決賽， 台灣體操選手「鞍馬王子」李智凱在最後的拿手鞍馬項目，意外發生2次落馬失誤，手肘有些擦傷破皮流血，最終排名21名，而李媽媽表示，眼見智凱在落馬時，嚇到大叫一聲；李智凱也於賽後表示並無大礙，且對大家的關心表達謝意。

今天進行的男子個人全能決賽，李智凱在吊環拿下12.733分、跳馬14.400分、雙槓13.900分、單槓12.600、地板14.400分，而在最後的拿手鞍馬項目，在挑戰高難度的「湯瑪士迴旋」時，不慎2次手滑意外落馬，僅拿下12.666分，以總分80.699分，排名第21名。

李媽媽接受媒體採訪時表示，自己在看見智凱落馬時，不禁大叫一聲嚇到，不過看來似乎並無大傷，僅破皮流血而已，也有傳訊給他，8月1日時不要再摔就好，小傷而已。

而在賽後李智凱也說，「謝謝大家關心，我沒什麼問題」，並解釋鞍馬項目是最後的一個項目，體力上有受到些影響，但狀況感覺比預賽要來的好，也可能是狀況太好，抑或身體疲累，動作受到影響，有點變質，也因此告誡自己接下來無論什麼時刻，都要更加謹慎小心。