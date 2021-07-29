美國網路券商Robinhood Markets宣布首度公開發行（IPO）價格設在38美元，是公司先前預估價格範圍38至42美元的低點，反映投資人需求不夠火熱，令該公司定價趨向保守。

IPO價格38美元將Robinhood市值估在320億美元，遠高於去年該公司上一輪募資時的120億美元，但低於外界原先預期的天價。

Robinhood預定29日在那斯達克上市，交易代碼「HOOD」。有別於傳統IPO僅在股票上市後釋出少數股份給散戶，Robinhood透過自家線上交易平台為散戶保留高達35％股份。