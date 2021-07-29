樂天醫藥生技是一家專注於針對多項腫瘤適應症的創新產品進行開發和商業化的全球生技公司，今日宣布完成了1億6600萬美元的D輪優先股融資案，其中包含新增資本7500萬美元，以及由可轉換公司債轉換的9100萬美元。此輪融資是由General Catalyst投資機構領投並由現有投資人，包含樂天集團及SBI控股參與跟投。

本輪資金將用於樂天醫藥產品ASP-1929正在進行的多項癌症適應症試驗以及基於Illuminox平台開發的其他產品線療法的研究與發展。樂天醫藥的先導藥物ASP-1929於2020年九月在日本獲得批准，用於治療無法切除的局部晚期或局部復發性頭頸癌。樂天醫藥也將繼續在其Illuminox平台上針對一系列腫瘤適應症開發其他療法。

樂天醫藥生技致力於開發名為Illuminox的全新治療技術平台。這項技術對某些細胞具有高度選擇性，並且可望活化免疫系統。ASP-1929是基於Illuminox平台開發的第一種藥物。這種藥物已獲日本厚生勞動省核准，而在日本以外的市場目前正在全球進行三期臨床試驗。

樂天醫藥執行長三木谷浩史表示，競爭激烈且不斷變化的環境中，我們對新投資者與長期投資者的堅定支持感到激動且充滿希望。這些投資人看好樂天醫藥的Illuminox平台技術，也信任我們致力於提供全球癌症患者具有影響力的治療方式。我們相信最新一輪的融資證明了樂天醫藥的產品組合強而有力的定位，能夠持續實現並超越設定的目標及里程碑。