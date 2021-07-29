連接器廠正淩(8147)搶攻車用有成，車用乙太網路SPE連接器正式打入美國電商大廠，預計第3季開始出貨全球最大LiDAR(光達)廠Velodyne(威力登)，供應美系大廠倉儲及道路無人車使用，由於BMW等汽車大廠加速導入車用SPE連接器，正淩亦積極進樣其他客戶，全力搶食LiDAR及車聯網龐大商機，受惠MATIC佈局逐漸顯現，正淩業績自第2季展現強勁成長力道，公司樂觀看待未來營運，正淩總經理陳言成表示，下半年業績可望比上半年好，全年業績有望創高，明年也會比今年好。

正淩原本有50%業績來自於代工(約佔24%)及標案(約佔23%)，並以醫療及通訊高頻高速相關連接器產品為主，公司於2017年組織再造，並於2020年透過私募與信邦(3023)策略聯盟，聚焦MATIC(醫療、航太、運輸、工業及通訊)五大市場，開發著重高速、抗震、強固、抗衝擊及防水需求連接器，經過與信邦長達快兩年的產品研發磨合，加上公司技術能力提升，成果自今年開始顯現，業績進入新成長期。

隨著ADAS逐漸成為標配，LiDAR、環車影像等各種輔助駕駛系統高頻高速傳輸需求大增，傳統的車用乙太網路連接線器已無法因應需求，國際大廠開始推展整合電源及網路線的車用乙太網路SPE連接器(線)，正淩與信邦攜手合作，開發車用SPE連接器，正式打入美系大廠，預計第3季開始出貨全球最大LiDAR(光達)廠Velodyne(威力登)，供應美系大廠倉儲及道路無人車使用，由於SPE連接器除LiDAR外，亦可應用在車用所有需要高頻高速傳輸系統，BMW等車廠均已開始採用，正淩積極送樣其他客戶，搶食LiDAR及車聯網龐大商機。

正淩總經理陳言成表示，正淩與信邦是台灣唯二參與次世代乙太網路(Single Pair Ethernet,SPE)聯盟之連接器廠，共同推出的連接器線束組已經為多家美系自駕系統確定採用，且此一規格同時也是工業物聯網的未來趨勢，相當看好此一產品將成為工業智慧領域與智能駕駛領域的新標準，隨著客戶需求放量，對公司營運將有正面助益。

除車用SPE連接器傳佳音，正淩在光通訊及工控等新產品成果也開始顯現，受惠於光通訊模組及工控產品出貨暢旺，正淩業績自第2季展現強勁成長力道，6月合併營收達1.07億元，年成長50.15%，創下單月歷史新高，累計第2季合併營收為2.94億元，季增47.74%，累計上半年合併營收4.94億元，較去年同期成長28%，其中工控產品較去年成長逾50%，結合散熱元件的光通訊產品亦較去年同期成長40%，成為公司今年營運成長主要動能。

展望下半年，陳言成表示，目前公司已經掌握不少長期訂單，下半年及明年業績看起來都不錯，公司將持續拓展各項新產品應用，今年業績有機會創高，明年也會比今年好。