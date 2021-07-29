中華射箭隊在東京奧運射箭個人賽最後1個出場的是，男團銀牌成員之一的「湯包」湯智鈞，他在29日的64強賽遭遇越南選手阮黃飛宇，最後以7比1順利獲勝，不過他在闖進男子射箭個人賽32強的對手將是隊友魏均珩，起碼保證將有一人闖進16強。

湯智鈞首局表現並不穩定，第1箭雖射出10分，第3箭卻只射出6分，最後以25比25打平；來到第2局，湯智鈞前兩箭分別射出9、10分，表現似乎逐漸回穩，反觀對手表現仍很低迷，湯包以26比24拿下，取得3比1領先。

湯智鈞第3局一開始就是10分箭，接著射出9分，最後一箭是10分箭，仍以29比27拿下第3局，5比1宣告聽牌。

雙方打到第4局，阮黃飛予第1箭就是10分，湯智鈞射出9分，阮黃飛予第2箭射出離譜5分箭，湯智鈞8分，接著湯智鈞第3箭射出9分，以26比22收下這場比賽勝利，接著32強跟魏均珩上演台灣內戰。