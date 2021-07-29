桃園市議會27日臨時會通過兩項提案，一是每位市民普發現金5000元，二是桃園市打的疫苗必須經過國際認證。港媒評論表示，這兩項提案已帶給桃園市政府強烈壓力，尤其是普發現金由於市民詢問熱烈，逼得市長鄭文燦27日在防疫專案會議開始前特別提出說明與解釋；即便兩項提案無法成功，藍營也達成將壓力與責任推給綠營的目的。

根據香港媒體《中評社》28日評論指出，澎湖7月宣布比照去年普發縣民振興消費禮金1000元，桃園27日也在市議會臨時會提出動議，每位市民普發現金5000元。綠營議員雖提出反對議會表決仍通過，這項動議在地方引發巨大迴響，不少市民對此相當期待，其他縣市的民眾也對桃園市投以羨慕的眼神，這讓鄭文燦與市府團隊壓力極大。

評論指出，根據《地方制度法》規定，地方議會所提預算案不得為增加支出之提議，桃園市議會的提案屬建議性質，並無拘束力。鄭文燦27日也在防疫專案會議開始前特別提出說明與解釋，稱「尊重議員意見」，但這個回答通常背後的答案是「不會實際去執行」；尤其若普發5000元，以桃園市人口227萬計算，總經費高達114億元，鄭認為桃園市並無足夠財源，若要大幅舉債發放，也要評估其合理性及可執行性，

至於桃園市議會決議，施打的疫苗必須經過國際認證，此舉形同拒打高端疫苗，綠營議員詢問如有市民願打高端疫苗，他們的權力是否因此被剝奪？議長邱奕勝回應「要打也沒問題」，代表這項決議同普發現金5000元，都只是建議而不具約束力。然而無論兩項提案是否成功，藍營藉機逼迫鄭文燦表態並施壓的目的皆已達到，並成功或許基層民意的肯定、將壓力丟回給綠營。