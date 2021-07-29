東京奧運羽球項目進入到淘汰賽階段，男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天在8強賽直落二擊退世界排名第4的地主組合遠藤大由／渡邊勇大，首度參加奧運就晉級到4強，賽後兩人表示，小組賽第1場輸球時覺得不妙，但在拋開壓力後目前收下3連勝，猶如從「地獄爬回來」。

這次奧運男雙第一階段小組賽抽籤，王齊麟／李洋所在的組別場場硬仗，首戰飲恨印度對手，讓兩人內心都很難受，當天受訪時兩人臉色都很凝重，當晚回到飯店王齊麟也落下悔恨的淚水，兩人一整晚都睡不好，彼此對話也飆了好幾句髒話，不過也因為這一敗，讓他們拋開壓力，接下來小組賽連番告捷，更拿下合作之後對世界排名第1的蘇卡穆約／吉德翁的首勝，晉級到8強。

李洋說：「從輸球開啟奧運到現在再晉級4強締造新猷，大概就是『置之死地而後生』，我們最近兩勝都贏了合作之後之後還沒贏過的對手，現在就是關關難過關關過，更沒壓力去享受比賽，繼續爭取勝利。」王齊麟則說：「真的是『從地獄爬回來』、難以置信來到4強了。」

今天8強賽，「麟洋配」對上上次交手以兩個11比21落敗的遠藤大由／渡邊勇大，這對日本組合也很難纏，王齊麟透露賽前有看廖敏竣／蘇敬恆以及自己之前和學長陳宏麟搭配時對抗遠藤和渡邊的影片，就預期會打得很喘，第3局還有一球李洋為了撲救重摔，賽後直呼：「當下真的很痛！打完之後我們兩個到現在還在喘。」

賽後日本對手也為無法晉級難過落淚，加上第1場小組賽輸球的低落，王齊麟／李洋坦言感觸很深也不捨，「這就是運動競技場上殘酷的一面。」賽後在混合採訪區完成訪問後，遠藤和渡邊經過「麟洋配」，雙方惺惺相惜互相擁抱，並展現「台日友好」一面，渡邊勇大送上祝福，對著「麟洋配」說：「你們一定要贏喔！」