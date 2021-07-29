市場缺乏利多誘因，29日韓股也在平盤附近整理。但中國大陸股市反彈，也讓韓股收紅。KOSPI收3,242.65點，漲5.79點或0.18%。同時，韓元與公債殖利率都走高。

三星電子跌0.25%，SK海力士收平盤。同時，外資賣超2267億韓元。

29日，韓國三星電子公布最新財報，由於半導體事業體表現優異，因此第2季獲利搶眼，淨利為9.63兆韓元，約83億美元，年增率達73.4%。同時，營業利益方面，年增54.3%、達12.56兆韓元，為2018年第3季以後本業獲利最好的一季。至於營收，年增率約2成、為63.67兆韓元，也是三星有史以來表現最好的第2季。

新韓投資認為，若中國大陸股市大幅反彈，有助韓股午盤過後的表現。

一美元可兌換1,146.5韓元，韓元升值0.71%。

韓國10年期公債殖利率，上漲2.4個基本點至1.887%。