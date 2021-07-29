整形名醫曹賜斌《白疤顏色再生術》使用頭皮取出的自體顯微色素皮粒，淡疤率再提升2成，能有效消去割腕造成的白疤。（曹賜斌提供／袁庭堯高雄傳真）

擅長白疤手術的整形名醫曹賜斌，2019年7月以《白疤顏色再生術》獲美國美容外科醫學會學術期刊刊登，2年後技術精進，改取頭皮，再植入自體顯微色素皮粒，淡疤率再提升2成，精進美容手術7月再獲該期刊刊登，預計能嘉惠全球更多受白疤苦惱的患者。

曹賜斌表示，白疤印記影響患者心理層面甚鉅，會阻礙其不敢邁向未來，此整形整「心」的意義重大。

曹賜斌鑽研疤痕治療超過20年，獨步研發的「白疤顏色再生術」已嘉惠全球上千名求治者，且每年均有眾多來自國內外的白疤患者來台求醫。為讓全球遭受白疤心傷困擾的人們不必遠渡重洋來台求醫，將多年來的研究成果寫成論文，2019年7月獲刊登於實體期刊，使多年來醫界束手無策的白疤治療獲得突破性進展。

「白疤顏色再生術」是針對取皮位置、取皮後去除上表皮方式兩項技能改良，取皮位置從原先耳後皮膚改為頭皮，因頭皮含有更多色素細胞。去除上表皮則從刀切模式改以磨皮模式進行，可保留更多的色素細胞。適用於割腕輕生、唇顎裂修補、美容手術、剖腹生產、外傷造成的白疤，透過植入自體顯微色素皮粒，在術後3至6個月就可逐漸生出皮膚顏色，淡化白疤。

65位白疤患者的臨床結果顯示，一次治療後白疤淡化改善率可由50％提升到60~70％，平均改善15~20％左右，副作用亦降低，皮粒囊腫副作用發生機率由原先1.7％降低至0.24％。術後有兩成多民眾會出現反黑副作用，6至12個月會自行淡化。但若透過退色霜治療3至6個月，就可讓反黑副作用退除。