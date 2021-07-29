2021《遠見》縣市長施政滿意度調查結果出爐，連江縣長劉增應再度衛冕五星殊榮，劉增應強調，「沒有最好，只有更好！」馬祖在各方面仍有進步空間，縣府團隊將持續努力，讓縣政推動更貼近民意，讓民眾更有感。

劉增應表示，首先要應歸功縣府團隊多年來的共同努力。其次，府會關係的和諧及立法委員陳雪生在中央協助爭取各項建設，更是功不可沒，中央部會甚至以「三機一體」來形容地方各界的團結與合作。

此外，劉增應認為能獲得五星肯定的另一關鍵在於，馬祖所擁有豐富的生態資源、獨特的戰地風情，美食、美酒，尤其是馬祖的藍眼淚，透過地區觀光行銷及媒體報導，讓馬祖的知名度上升，吸引無數的旅客前往馬祖。

觀光產業因此蓬勃發展，間接帶動各個行業，經濟規模及縣民所得均大幅提升，更重要的是吸引年輕人回流返鄉，讓民眾對家鄉深具信心，政府施政也讓鄉親更為有感。

劉增應強調，馬祖高粱酒自2017年首度參加世界級國際烈酒大賽到2021年為止，無論是在美國舊金山世界烈酒大賽或比利時布魯塞爾品質評鑑大賞，每年都獲得首獎、特金獎的殊榮，讓馬祖高粱酒的知名度大幅提升，銷量逐年成長，對縣庫財政收入也有所挹注，這點也是受到鄉親肯定的重要因素。

今年新冠疫情嚴峻，馬祖的觀光產業同樣受到影響，但是，為保障民眾生命、健康安全，在一切以防疫優先為前提下，地區軍民合作，共同守護海島家園，各行各業及所有鄉親都都積極參與防疫，讓疫情阻絕於境外，地區除了極少數移入個案以外，並未發生任何社區感染。

目前馬祖的疫苗接種率全國第一，覆蓋率高達七成以上，劉增應也再三表示感謝，並對所有參與防疫工作人員表示肯定。

劉增應說，對馬祖未來的規畫，正在努力推動「馬祖藝術島計畫」，將馬祖特有的戰地風味價值提升，期盼能讓馬祖由戰地華麗轉身為觀光勝地。