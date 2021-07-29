大葉大學ACG研究社與調酒飲料研習社合辦主題餐廳義賣活動，今年義賣所得創新高，月底已全數捐給學校作為弱勢學生助學金。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學ACG研究社與調酒飲料研習社合辦主題餐廳義賣活動，今年義賣所得創新高，月底已全數捐給學校作為弱勢學生助學金。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學ACG研究社與調酒飲料研習社攜手，合辦「春雲祭」主題餐廳義賣，結合餐點、表演、遊戲、攝影與周邊商品銷售，社員全打扮成動漫角色，充滿創意，義賣盈餘4萬4391元，打破過往義賣金額紀錄，將全數捐給大葉大學「完善弱勢助學計畫」，幫助經濟弱勢學生安心就學。

日本動漫已成為紅遍全球的次文化，ACG即日本動畫（Anime）、漫畫（Comics）與電子遊戲（Games）的縮寫簡稱。

就讀大葉造藝系大四的社長麥頌晞指，主題餐廳義賣是每年展現社團成果與創意的大事，今年主題「春雲祭」，延續繪畫企劃《沫雲城》故事；在充滿希望的豐收季節，來自四方八面的朋友，四處遊歷後，有緣來到此城共聚一堂，渡過愉快的祭典。

活動現場除提供美味餐點，調酒社專業調製的酒水飲品，還有精彩的表演、互動遊戲、周邊紀念商品販售等等；參與者還可購買拍立得底片，與Cosplay的服務人員們合影留念。

麥頌晞表示，活動獲得許多回響、肯定，除了有心跳女僕咖啡Doki2 Maid Cafe、時刻動漫餐廳、宅即門-動漫格子等店家贊助，位在台中市南區的模型公仔專賣店「模羯座」，未來將提供大葉師生特約優惠，更慷慨提供許多獎品與GK雕像展示，讓整體活動更加精采。

公關事務暨校友服務處處長黃娟娟說，大葉大學有超過四分之一的學生辦理助學貸款，經濟弱勢學生比例高達15％，高於全國平均數10％，學校推動「完善弱勢助學計畫」，希望幫助學生安心就學，透過教育翻轉未來。謝謝ACG研究社與調酒飲料研習社每年都將主題餐廳活動結合公益，凝聚大家的愛心，捐助完善弱勢助學，促成善的循環。