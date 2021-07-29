今年大學指考國文考試的文學批評題目比例增加，台北市解題高中教師群認為，整份試卷重視知識整合與學術探究精神，試題設計用心且具備深度，不過閱讀題組多，要拿高分的考生得具一定程度，估計成績五標與去年差別不大。

中山女高國文老師李明慈表示，今年國文試題學術情境增加，經學、先秦諸子等古文文本比例提高，同時文學性題材也比去年多，文學批評題目也增加，閱讀理解及分析推論難度因此上升。

李明慈認為，今年考題選項設計具有誘答性，表格題型多更是今年的試題特色，而文言文與白話文占比各約為1：1，比例平均，閱讀理解題型約占全卷72％，不過未見字音題與新詩題。

至於特色考題部分，成功高中國文老師李仁展提到，今年試題納入被翻拍為連續劇的台灣重要作家吳明益小說作品《天橋上的魔術師》，該題考的是白話文排序；台灣師範大學國文系教授李清筠的專文〈酒中之米：對於國文升學考試試題的一點想法〉則納入閱讀多選題，兩題出題方向可看出知性題與感性題並重，學術情境素養導向題也增加。

中正高中國文老師張青松則特別提到〈酒中之米：對於國文升學考試試題的一點想法〉，該文為第40到42題組的長文，文章引導老師語文教學，學生如何自主學習，國文試題與教材的關係。

張青松進一步指出，該文中的米，猶如試題直接引用課內教材選文。而飯則是試題間接運用課內教材選文，結合課內教材與課外文本，特定概念相連結。至於酒，是整合運用國語文基本知識或規律，同時連結相類議題或主題的理解，整合運用閱讀理解。

張青松認為，整合現今幾年大考國文命題核心概念，其實已經可些微掌握到111年學測國語文綜合測驗的出題方向，也就是將知識整合應用於素養能力，運用於日常生活或學術探究的不同情境，即將是未來大學升學考試國文出題的重要路徑。