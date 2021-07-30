指考歷史第11題同樣也是以推論的方式詢問考生，同樣引來學者批評。(李侑珊翻攝)

末代大學指考今(30)日進入最後一天，上午首科歷史考試出題，高中老師普遍認為政治性高，單選題出現民眾頭戴草籠遊街示眾是在什麼時代，以及來自中南部的工人聽的台語歌，反映的是什麼背景，更有文史題語境將台灣與中國並列獨立。學者認為，歷史講究事實，這些題目都是「可能」，是以一己政治偏見和私欲在污穢考題。

指考歷史單選第6題題目描述，同學們討論時事，主張「總統制」才是真平等，但該生因言論遭警察拘留，且被繩子捆綁，頭戴草籠遊街示眾，後來以冒犯統治者的「不敬罪」被起訴，雖因他不到法定年齡而未被定罪，但仍遭到退學的處分。考題詢問這種情況最可能發生於何時的台灣？答案選項包含：(A)台灣民主國時 (B)皇民化時期 (C)二二八事件時 (D)美麗島事件時。

另外則有單選第11題，題目描述在一個深夜，在工廠旁的麵攤上，剛下工的工人相聚聊天，而黑白電視螢幕上，台語歌手正唱著剛推出的新歌，傾訴離開中南部農村來到都市打拼的工人，思念家鄉的雙親和戀人的情懷。工人聽了，不禁流下淚來。這種景象最常見於下列哪一時期？ (A) 1930年代日本政府推動工業化政策 (B) 1950年代政府推動第一期經建計畫 (C) 1970年代實施第二次進口替代政策 (D) 1990年代推動產業升級與經濟轉型。

單選第17題則是提到源自雲林麥寮的雷厝遺址文物，遺址年代距今約540到340年間，出題邏輯同樣如上，也是推論，題目寫著：「推斷這個文化以與中國有交流」。

另外則有多選與非選擇有大量題組以明清史來考台灣，其中非選題共四大題，第一大題為明代學者關於「東番」記載，三大題主題則是唐代、歐洲與近代史史觀描述，由此可見台灣史與其他考題占比相當。

論究今年的出題方式，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，歷史學的第一要求是真實，已發生過的事實，絕不能想像所謂「可能」，不是寫小說。

吳昆財提到，單選第6與第11題都是假設，都是沒有發生過的事實，歷史不能考假如，考題如此鋪陳，彷彿是出題老師在演穿越劇，因此建議出題者當電視編劇，製作歷史穿越劇，肯定名利雙收。

「既然是推論，選第6題的答案乾脆列一個E選項，民進黨執政時期，沒有發生的事實，大家都可以想像。」吳昆財強調，歷史學絕對不能以「假設」來問學生，更不能當考題，「這種考題是不懂史學的外行人出的！」

對於考題中不斷出現台灣與中國並列的陳述方式，吳昆財直言，這種考題是污辱歷史教育，是以一己政治偏見和私欲的污穢考題，想要抬舉台灣與大陸的對等地位，目的想要建立台灣主體性，「他們都搞錯一個概念，台灣每個人都有主體性，本土意識與主體性更不代表台獨，有主體性也不會怎樣！」