台灣導演周東彥作品《霧中》入選義大利威尼斯影展VR非競賽單元「特別選映」，預計在9月1日至9月11日於威尼斯影展現場放映。周東彥表示，《霧中》不是憑空出現在這塊土地上，「台灣社會的創作者們不斷用作品把我們的文化推向前頭，今天我能夠帶著自己的作品，一個台灣原創的故事，帶到這麼遠的地方和世界分享，真的是由衷感謝。」

周東彥表示，他是幸褔生長在台灣的男同志，也是劇場和影像創作者，「透過這次入選這麼可貴的影展，我想說，珍惜每個細微的感受，即便是那些迷茫的、無以名狀的。去愛每一種愛，不是因為愛都一樣，而是因為愛有這麼多的可能。」

周東彥畢業於北藝大戲劇系，主修導演，是世界劇場設計大展首獎得主，近年鑽研科技藝術。《霧中》是他第一個VR短片作品，內容以三溫暖中蔓延的同志情慾為主題，利用已接近肉眼體感的立體8K VR技術效果，呈現蒸氣室中煙霧瀰漫、慾望蒸騰的氛圍。

受到高雄市電影館「高雄VR FILM LAB 」計畫支持，《霧中》由高雄市電影館、狠劇場、Funique VR Studio三方所共同製作，片中的三溫暖場景，則利用台中國家歌劇院去年上半年受疫情取消的劇場空檔，在數位控制舞台上所搭設出，前後經歷兩階段的測試及拍攝完成。

《霧中》將於威尼斯VR Gallery及全球15個衛星展區實體放映，後續也將規劃在台灣影展放映。