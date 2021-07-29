29日下午，中國女排迎戰東京奧運小組賽第3個對手俄羅斯奧運代表隊，雙方鏖戰到決勝局，中國女排在率先拿到賽末點的情況下被逆轉，五局比分分別是17-25、25-23、25-20、25-27、12-15，這樣一來，中國女排遭遇東京奧運小組賽3連敗，目前出線希望渺茫。

作為衛冕冠軍，中國女排在東京奧運會上的第1場出賽就以0：3意外地輸給了歐洲勁旅土耳其隊，緊接著以0：3的比分輸給了世界女排聯賽冠軍美國隊，本來對俄羅斯的比賽是在計畫拿分範圍內，很可惜沒有把握住，在第4局大比分領先下被對手強勢翻盤，在決勝局遺憾輸掉了整場比賽。

中國女排已經把自己逼到絕境，除非在最後兩輪對義大利和阿根廷的比賽中全部獲勝，才有機會小組出線。

賽後，不斷有推特網友討論起這場比賽，提起三連敗的中國女排，全世界球迷似乎都難以相信這是2016年里約那支拿下冠軍的隊伍。有網友留言：「這就是衛冕冠軍的實力嗎？」、「目前來看，中國進入1／4的希望已經很小了，因為中國女排已經不是過去的中國女排了。」