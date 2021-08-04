客製化製藥包裝設備廠皇將(4744)7月營收1.15億元，年增92.43％、月增47.95％，前7月營收5.33億元，年增1.92％。美國、印度兩大市場出貨順利，帶動營收大幅跳升，皇將表示，疫後的全球製藥、保健品設備需求升溫，公司消化先前訂單與新接訂單出貨並行，各國商務活動陸續恢復後，預期出貨將可穩步朝全年營收目標邁進。

美國、印度為全球製藥的兩大市場，也是皇將的主要市場，營收占比合計約7成，受惠疫情推升醫藥行業需求，皇將訂單穩定成長，惟4至5月印度疫情嚴重，影響出貨進度，第二季營收因而與第一季持平。在印度市場加速消化第二季訂單出貨，以及美國市場持續穩定成長之下，7月整線與單機出貨量皆拉升，營收回到雙位數成長表現。

皇將表示，美國解封後需求強勁，公司新訂單穩定成長，雖然疫情的變數仍然存在，公司持續與客戶溝通協商，力保出貨順暢。在先前遞延的訂單加速出貨，以及新訂單的出貨加入排程，下半年營收可望優於上半年。