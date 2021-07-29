19歲桌球好手林昀儒今日在東京奧運男子單打4強賽，對上大陸球王樊振東，兩人纏鬥7局，可惜林昀儒最終飲恨敗陣。林昀儒纏鬥力讓樊振東直呼「贏得驚險」，對林昀儒表現，旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明大讚「這場比賽真的很精彩、很刺激，也讓人感到很驕傲！」
蔡衍明今在臉書表示，東京奧運正進行得如火如荼，台灣獲得獎牌不斷累積，包括舉重、柔道、跆拳道、射箭和桌球等項目，這真的是我們台灣人的榮譽。
針對今日桌球男單四強賽，蔡衍明指出，台灣年僅19歲的小將林昀儒對上大陸世界第一好手樊振東，樊是久經球場的老將，球技相當扎實，著實是一道可攻可守的長城，世界球王名不虛傳。
蔡衍明更讚賞表示，昀儒的韌性與爆發力也讓對手感到壓力！雖然最後昀儒沒有贏球，但昀儒亮眼的表現真的印證了「江山代有才人出」這句千古名言！我想昀儒此戰將會成為世界桌球好手們的標竿對象！這場比賽真的很精彩、很刺激，也讓人感到很驕傲！
文章來源：蔡衍明臉書
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