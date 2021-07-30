台經院日前公布國內總體經濟預測暨景氣動向調查，調查指出，受惠於全球景氣復甦及新興科技應用需求延續，傳產貨品買氣增溫，帶動台灣外需成長力道續強，而民間投資則因半導體產能供不應求下，相關廠商擴大投資，加上台商回流投資帶動持續發酵，故預期民間投資將強勁成長，惟民間消費受到本土疫情干擾，限縮民眾外出消費意願，制約民間消費成長動能。整體來看，儘管民間消費受本土疫情爆發影響致使成長動能轉弱，然受惠於民間投資續強，外需表現優於預期，有助於帶動2021年全年經濟成長表現。因此，根據台經院最新預測結果，2021年國內經濟成長率為5.40%，較2021年4月預測上修0.37個百分點。

台經院預估，2021年民間消費成長率為2.84%，較前次預測值下修1.51個百分點。整體固定資本形成成長率為7.49%，較前次預測時上修3.06個百分點；其中民間投資成長率為8.80%，較前次預測時上修3.78個百分點。輸出與輸入成長率分別為14.03%及14.72%，較前次預測值上修8.39與9.85個百分點；出口與進口金額成長率則為19.77%與21.67%，較前次預測值上修9.54與10.93個百分點。

預期2021年CPI成長率為1.65%，較前次預測數據上修0.35個百分點。匯率方面，預估平均28.12元新台幣兌1美元，較前次預測升值0.13元。

綜合國際機構看法，受惠於主要經濟體陸續解封及財政與寬鬆貨幣政策強力支持下，消費及投資需求回升，加以去年低基期效應，故今年以來IMF、OECD、WB與UN相繼上修今年全球經濟成長表現，由於台灣經濟與全球高度連動，預期外需動能持續擴張，亦可望帶動相關投資成長，有助於支撐台灣經濟成長動能，其中更有若干不確定因素，可能對2021年台灣經濟產生影響，值得加以關注，包括變種病毒再度衝擊國際經濟、氣候異常破壞供應鏈穩定、主要央行貨幣政策分歧恐致全球金融市場震盪。(編輯整理：李慧蘭)