上銀(2049)下午舉行線上法說會，公布第2季財報，單季稅後淨利重回10億元，達10.52億元，創下11季以來新高，季增98％，年增86％，每股盈餘3.18元。

總計第2季營收為70.48億元，季增18％，年增25％，毛利率36.1％，較去年同期27.87％大幅增加，營業利益14.27億元，季增76％，年增108％，單季匯兌損失0.09億元，稅前淨利14.18億元，季增113％，年增87％，稅後淨利10.52億元，季增98％，年增86％，每股盈餘3.18元。

累計上半年營收130.4億元，年增41％，毛利率為34.13％，營業利益為22.38億元，稅後淨利15.84億元，年增263％，每股盈餘4.79元。

董事長卓文恒指出，今年接單狀況熱絡，各產品訂單能見度不同，但都相對不錯，甚至有些今年訂單已滿。像是滾珠螺桿第1季接單超過6個月，某些規格的滾珠螺桿及滾柱型線軌交期已達5～6個月，晶圓機器人產品熱絡，今年滿單，其他線軌訂單3～4個月。

今年及明年晶圓機器人都是好的一年，但必須解決缺料問題，汽車用的滾珠螺桿從明年底開始產能會陸續提升，後年量產速度逐漸拉大，是未來營收及獲利成長動能。

歐洲訂單狀況也相當不錯，義大利7月出貨情況比2018年頂峰還高，德國也恢復到2018年頂峰時期的8成，各地接單狀況今年幾乎接滿，趨勢正向發展，會針對客戶需求做交期調整。

至於漲價部分，原材料從第1季到第3季持續上漲，上銀第1季針對產品就進行漲價，第3季材料漲價會依據不同產品別做價格調整，尤其對毛利率較低市場及產品會做調漲，不會所有產品都上漲。此外，對於超過6個月交期產品，擔心假性需求出現，超過6個月訂單開始收取訂金。