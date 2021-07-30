國內疫情警戒降至2級，幼兒園等機構重新開放，但教育部7月27日起實施的指引，幼兒及其同住成員處於居家隔離、居家檢疫、自主健康管理狀態，將不可入園，讓工作性質特殊的機組員批評，根本是疫情期間不能讓小孩進入幼兒園。桃園市空服員職業工會則呼籲教育部制定相關配套，保障機組員子女的受教權。

空服員工會指出，教育部日前制定「幼兒園（教保服務機構）因應COVID-19防疫管理指引」，從7月27日起開始實施，若幼兒及其同住成員處於居家隔離、居家檢疫、自主健康管理狀態，幼兒將不可入園，這個規定等於讓機組員的幼兒，在疫情期間幾乎沒有辦法進入幼兒園，父母難以兼顧工作，更剝奪機組員幼兒受教權。

空服員工會表示，教育部或許在制定指引時，並沒有注意到機組員可能有每個月重複檢疫或自主健康管理的狀況，機組員的防疫規範不只有一定天數的檢疫或自主健康管理，還搭配全套機上防護、外站管理、多次快篩和PCR檢測等。據航空公司統計，機組員的疫苗覆蓋率，第1劑已達9成以上，第2劑也在5成以上。

工會呼籲，希望教育部能參酌機組員相關的防疫規範，有所配套，盡速調整指引，讓幼兒園和機組員都有所適從。