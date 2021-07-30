中廣董事長趙少康。（本報資料照）

68萬人登記想打高端？ 趙少康揭預約平台「這動作」很低級

疫苗預約平台日前開放將國產疫苗新增為意願登記接種項目，截至昨(29日)下午5時，登記意願施打國產疫苗者達72萬人。趙少康今(30日)在臉書質疑，「系統預設把AZ、莫德納、高端三種疫苗都打勾，可能很多人一不注意、還沒搞清楚狀況就送出申請，才會讓有意願打高端的人數達到72萬」。

趙少康在臉書提及，「到昨天晚上，蔡政府說已經有至少72萬人願意打高端，又是一個愚民的大內宣手法，因為單獨指定高端疫苗的人數只有12萬人，只佔總數的1.3%」。他提醒蔡政府，「不要欺負人民，疫苗施打意願登記與預約系統的設計不當，系統預設把AZ、莫德納、高端三種疫苗都打勾，可能很多人一不注意、還沒搞清楚狀況就送出申請，才會讓有意願打高端的人數達到72萬」。

趙少康呼籲，「蔡政府開大門走大路，就開放民眾自己打勾、自己選」，不要讓大家不情不願的打了疫苗，或者施打順位被延後，影響人民健康和權益。

另外，有網友也在批踢踢發文指出，「幫家人登記莫德納第二劑時看到的，一進去就是莫德納鎖死不給改(因為第二劑)，但預設全選，所以高端跟AZ都會打勾」；若是沒有注意手動取消選項，就會被算入願意打國產疫苗。不過，系統上也有註明「系統預設3種疫苗皆有意願施打，若要取消請將打勾處之勾勾點掉即可」。