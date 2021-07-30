PCB智慧製造、IC載板及先進封裝產業需求高度成長，帶旺相關設備廠，讓群翊(6664)下半年業績看好，群翊董事長陳安順表示，下半年訂單看起來還是很OK，只是有些缺料干擾，不過我們下半年沒問題，全年一定比去年好。

群翊今天舉行股東會，群翊主攻PCB乾製程設備，包括：塗佈、壓膜、熱風、熱板及曝光，以及自動化整合等專業製程設備，設備應用產業涵蓋PCB、BGA、FPC、COF、觸控面板等，看好半導體產業自動化需求，群翊針對晶圓製造及半導體封裝開發真空、防氧化及無塵室烤箱，如：應用於先進封裝的自動滾輪塗佈烘烤線及自動滾輪塗佈烘烤線。

受惠於PCB及IC載板廠積極擴產，今年相關設備廠訂單滿手，群翊亦不例外，群翊今年第1季稅後盈餘為9910萬元，年成長43.35%，單季每股盈餘為1.8元；累計前6月合併營收為8.9億元，年成長9.5%。

陳安順表示，下半年設備製造業還是很忙，雖然馬達及控制板等零組件有缺料問題，但我們提前準備，下半年看起來沒有問題，全年一定會比去年好。