證交所表示，將於8月3日召開有價證券上市審議委員會，審議全訊（5222）申請股票上市案。

全訊科技公司董事長為張全生，公司實收資本額為6.03億元，主要產品包括微波半導體元件、放大器及其次系統等；去（109）年稅前盈餘為1.97億元，今（110）年第一季為8374萬元，每股稅後盈餘（EPS）各為4.42元、1.66元。