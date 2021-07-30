證交所8／3審議全訊股票上市案 16:402021/07/30 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，將於8月3日召開有價證券上市審議委員會，審議全訊（5222）申請股票上市案。 全訊科技公司董事長為張全生，公司實收資本額為6.03億元，主要產品包括微波半導體元件、放大器及其次系統等；去（109）年稅前盈餘為1.97億元，今（110）年第一季為8374萬元，每股稅後盈餘（EPS）各為4.42元、1.66元。 《證交所》力積電申請股票上市 今年第10家 力積電送件申請股票上市 #全訊 #證交所 #審議 #股票上市案 #將於 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 樹林線追加預算 最快年底動工 04:102021/07/30 地方新聞 簡訊推飆股詐騙案 上半年近百件 04:102021/07/30 金融．稅務 新北災訊E點通 防災防疫一站式服務 13:042021/07/30 寶島 苗栗今日無確診 疫苗累計接種約14萬人 15:022021/07/30 生活 學前教育立法 深圳禁幼稚園上市 04:102021/07/30 焦點新聞 滴滴下市傳聞掀波瀾 在美掛牌股價漲逾11％ 09:132021/07/30 國際 美鷹會王鑫到案 疑涉多案藏鏡人 04:102021/07/30 社會新聞 《國際產業》敗在散戶 羅賓漢掛牌首日暴跌逾8％ 10:352021/07/30 財經 《產業》AMD新顯卡報到 挹注主板廠H2出貨動能 15:582021/07/30 財經 滴滴赴美IPO剛滿月 傳考慮私有化下市 04:102021/07/30 財經要聞 疑涉館長槍擊案 美鷹會幕後大哥王鑫200萬交保 11:352021/07/30 社會 財經熱門新聞 英特爾搶下訂單 就不要台積電？高通CEO回應了 - 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 怕陸奪關鍵產業 美砸520億美元挺本土晶片 專家洩致命傷 - 財經 比通膨更致命的危機 專家揭股市現在頭號大敵 - 財經 台積電南科5奈米廠驚傳停產？公司回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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