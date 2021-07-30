創意(3443)今(30)日舉辦法說會，第二季每股賺1.64元、累計上半年每股賺3.94元，總經理陳超乾表示，第三季預計營收季增個位數，全年營收也會有兩位數成長。

創意第二季營收33.01億元，季減少0.34%、年增加12.78%，單季稅後純益2.2億元，季減少28.68%、年增加495%，每股獲利為1.64 元，單季毛利率落在31.83%，季減少2.77個百分點，年增加5.4個百分點。

創意累計上半年營收66.13億元，年增加8.46%，累計稅後純益為5.28億元，季增加71.43%、年增加288%，每股獲利3.94元，毛利率為33.17%，年增加7.94個百分點。

展望第三季，陳超乾表示，營收預計季增個位數百分比，當中NRE季減兩位數百分比，主因案子認列時間遞延，而量產業務方面，將可季增二位數百分比，主要是AI與5G的新案，第三季毛利率與營業利益率也都可季增數個百分點。

陳超乾表示，目前看的市況比半年前好，預計產能吃緊態勢將會延續到2022年。各產品線部分，AI去年年營收貢獻創意營收比重1.4%，今年將提高到18.5%；5G去年貢獻創意營收16.9%，今年則佔創意營收達20%。在設計服務營收上，主要包含N5和N7的研發與2.5D和3D的IP，今年年初估計會與去年持平，三個月前上調為年增個位數，但現在將再度提高到，年增個位數到雙位數。

創意在NRE(委託設計)方面，今年案量會從去年的29件提高到51件，至於在設計服務方面，去年16個案子，今年會提高到27個案子，後段封測部分，去年13個案子，今年24個案子；至於市場關注的CoWoS部分，今年會有4個案子，都是資料中心。

今年全年整體來說，陳超乾表示，上半年營收佔比約為40~44%，下半年營收佔比則是56%~60%，全年營收將可年增兩位數百分比，且獲利成長幅度與成長速度都會優於營收；不僅如此，受惠於需求強勁，創意2022年預估依舊是強勁成長的一年。