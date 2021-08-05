聯詠(3034)今(5)日舉辦法人說明會，第二季獲利創下歷史新高、每股盈餘16.08元，累計上半年大賺25.74元，展望第三季，聯詠看好營收將持續成長，幅度上看2位數。

聯詠第二季合併營收341.11億元，季增加29.37%、年增加83.29%；單季稅後淨利97.86億元，季增加66.57%、年增加282.75%，每股盈餘16.08元，創下歷史新高，單季毛利率50.33%，季增加6.69個百分點、年增加16.85個百分點。

聯詠聯詠上半年營收604.78 億元，年增加70.36%，稅後純益156.61億元，年增加228%，每股獲利25.74元，毛利率 47.41%，年增14.06個百分點。

副董事長王守仁表示，第二季營收續向上，SoC(系統單晶片)以及大中小尺寸驅動IC等因疫情需求，帶動聯詠營收超越財測，另外，因調整售價、優化產品組合等，單季毛利率表現逾50%。

展望第三季，王守仁表示，預期各國加速疫苗施打，各品牌進入旺季備貨，市場需求很強，但晶圓供應還是緊缺，無法滿足缺口，預期第三季Drive IC、SOC都會持續有雙位數成長，細分來看，大尺寸成長略大於中小尺寸，幅度和SoC差不多，他進一步說，目前中小尺寸的TV需求有下降，大尺寸還是不錯，主要是缺貨關係下，廠商朝向大尺寸發展，另外，預期第三季手機市場將出現回穩下，OLED Drive第三季出貨可望創下新高。

聯詠預估，第三季營收落在378~388億元、季成長10.81~13.75%，單季毛利率落在48~51%，營業利益率落在33~36%。