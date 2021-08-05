鴻海(2317)公布2021年7月自結合併營收4180.15億元，較6月4016.16億元成長4.08％、較去年同期4033.25億元成長3.64％，改寫同期新高。累計前7月合併營收3.11兆元，較去年同期2.46兆元成長達26.69％，續創同期新高。

觀察7月四大類產品概況，鴻海表示，與6月相比，以元件與其他產品最強、電腦終端產品居次，雲端網路產品位居第三、消費智慧產品殿後。不過，與去年同期相比，則以消費智慧產品最強、元件與其他產品居次，電腦終端產品位居第三、雲端網路產品殿後。

展望後市，隨著蘋果新款iPhone 13備貨旺季倒數，消費智慧產品動能可期，企業伺服器客戶相關遞延需求亦可望逐步復甦，日系外資看好鴻海第三季旺季營運，配合積極策略結盟布局電動車及半導體、數據中心市占率續升，維持「買進」評等、目標價146元不變。

鴻海將於12日召開線上法說，說明營運概況及未來展望。董事長劉揚偉先前表示，今年營運將更聚焦每股盈餘（EPS）最大化為優先成長目標，但全年毛利率仍以提升達7％為目標，如透過增加毛利率較高的零組件及雲端服務供應商（CSP）產品比重。