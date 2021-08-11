財政部今日公布7月稅收情形，證券交易稅7月及累計前7 月上市櫃股票平均每日成交值為6523億元、5070億元，致全月證交稅實徵淨額341億元，較上年同月增加165億元，年增率93.7％。

累計前7月實徵淨額1708億元，較上年同期增加922億元，年增1.2倍。

財政部表示，7月的證交稅再度創歷史新高，也連續22個月正成長，也拉平1988年到1989年時歷史連續22個月正成長。