7月證交稅破300億元 創歷史新高 16:542021/08/11 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日公布7月稅收情形，證券交易稅7月及累計前7 月上市櫃股票平均每日成交值為6523億元、5070億元，致全月證交稅實徵淨額341億元，較上年同月增加165億元，年增率93.7％。 累計前7月實徵淨額1708億元，較上年同期增加922億元，年增1.2倍。 財政部表示，7月的證交稅再度創歷史新高，也連續22個月正成長，也拉平1988年到1989年時歷史連續22個月正成長。 國銀6月放款4,316億 創新高 東京重症197人續創紀錄 大阪增1490例寫歷史新高 #7月 #證交稅 #創歷史新高 #財政部 #累計前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》國泰金前7月大賺千億元 每股稅後盈餘7.53元 07:462021/08/11 財經 聯發科營收 7月守住400億 04:102021/08/11 財經要聞 7月機械設備出口值 史上次高 04:102021/08/11 財經要聞 受惠鋼價走揚 中鋼報喜 7月業績登頂 04:102021/08/11 財經要聞 1分鐘讀財經》台積電7月營收暴跌2位數 兇手找到了 08:332021/08/11 財經 《電子通路》聯強上半年獲利成長64％ 每股賺3.52元創高 08:032021/08/11 財經 金控雙雄前七月獲利 破千億 04:102021/08/11 財經要聞 大陸單日本土病例破百 創半年新高 04:102021/08/11 焦點新聞 《美股掃瞄》參院通過基建案 道瓊、標普500指數創歷史新高 09:112021/08/11 財經 《台北股市》7月營收競速飆高 自行車股價兩樣情 11:102021/08/11 財經 《觀光股》旅遊業7月打寒顫 雄獅、鳳凰獲關島暖暖包 11:272021/08/11 財經 財經熱門新聞 又傳出家樂福以530億賣掉台灣門市？公司回應了 - 財經 長榮利多出盡？營收狂飆股價卻挫低 內行驚揭1關鍵：沒救了 - 財經 元大金爆量重摔7％ 網友：海運仔的逆襲阿 - 財經 美股複製1999年崩盤前夕 華爾街大空頭警告：散戶將成韭菜 - 財經 新加坡晶片業急起直追 專家爆與台灣差距超殘酷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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