特斯拉無預警宣布更換充電規格，引爆上萬名車主不滿，「台灣電動車發展促進協會」(TEVA)和多名特斯拉車主怒批主導的標檢局便宜行事，也未善盡提醒責任，今日標檢局會議做出決議，將討論特斯拉納的TPC規格納入國家標準的可行性。

台灣特斯拉為配合政府規定，本月5日宣布要將原有的TPC充電接頭改為CCS2，震驚特斯拉車主。本月21日，特斯拉車主組成的台灣電動車協會與立委邱臣遠、台北市議員陳建銘邀集經濟部標檢局等相關部會及台灣特斯拉代表召開線上會議做第一次溝通，釐清關鍵決策的部會為經濟部標檢局。

經濟部標準檢驗局今天緊急召開「特斯拉TPC充電規格納入國家標準」會議，決議將成立兩個小組，一組討論特斯拉納的TPC納入國家標準的可行性，另一組研商TPC持續佈建的前提下，審查TPC充電設備及維修的安全性及轉接頭的安全性，並希望在3個月內提出草案。

與會人士透露，標檢局認為CNS相關標準係於2013年參考IEC國際標準所制定，並於2023年訂下所謂的1＋N政策，1就是CCS1規格，N為包括大陸國標規格的其他規格。

特斯拉於2016年進入台灣，5年來銷售13000多台電動車，設置數十座快速充電站。代表眾多車主的台灣電動車協會認為標檢局未善盡提醒的責任，這5年來從未善意提醒特斯拉及消費者TPC未納入標準，將來會有審驗上的問題。

台灣電動車協會認為，標檢局沒有站在保護消費者的立場，只為了日後審查方便，概括承受所有的IEC規格，排除掉世界上佔有率最大的TPC規格，本末倒置。

隨著電動車掛牌數增，充電規格日新月異，台灣電動車協會也建議標檢局若要主導規格，必須跟上世界技術趨勢，CNS審查宜參考韓國，只需規範電氣標準，不要涉及通訊協定等持續變化的規範，同時對於大陸規格也要做到嚴格審查。