西方國家在疫苗接種方面遙遙領先，隨著許多地區逐漸解封，需求一路攀升，推升大宗商品價格飆升，但凱投宏觀（Capital Economics）報告中指出，大宗商品的漲勢似乎到頭了，帶動其上漲的許多誘因已經不再，大宗商品的價格料將全面下跌，其中又以工業金屬特別看跌。

《Ktico News》報導，凱投宏觀報告指出，大宗商品今年不停飆漲，但最近全部的漲勢都停滯了，但報告提到，原油是一個特例，但認為也將在今年晚些時候下跌，「油價已經高於疫情前的水準，之後在隨著OPEC+增產，需求放緩後，油價於年底前將開始回落」。

此外，貴金屬價格也會出現回調，凱投宏觀預估，今年年底金價約落在1750美元，白銀降至23.50美元，鉑金跌至1000美元，而鈀金將會是唯一一種可能上漲的貴金屬，年底上看3000美元，「我們預期未來幾年長天期美債殖利率將飆升，可能會推升實質利率上升，致使金價承壓」。

對於美國通膨隱憂，凱投宏觀認為通膨將會持續走高，「但不認為2023年前Fed會調升基準利率」；Fed於6月FOMC會後的利率預測點陣圖顯示，有達三分之二的委員預期，2023年將首度升息，其中超過一半委員認為會升息2碼。

凱投宏觀大宗商品經濟學家特別點名工業金屬，指出大陸經濟成長趨緩是其價格下跌的主因，大陸採購經理人指數（PMI）已經顯示經濟成長趨緩的跡象，而這也對工業金屬的價格造成影響，預估明年年底前，鋁價將跌至1800美元，銅價將跌至7500美元，鐵礦石價格將降至120美元，鎳將落在約15000美元，鉛則為1800美元。